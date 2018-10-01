Kolombiya güzelini seçti

Morales, Aralık’ta Tayland’da yapılacak olan Miss Universe 2018 (Kainat Güzellik Yarışması) yarışmasında ülkesini temsil etmeye hak kazandı. Kainat güzelleriyle ünlü Kolombiya’da yapılan güzellik yarışmasından renkli kareler, Sputnik’in galerisinde.
Kainat güzelleriyle ünlü Kolombiya, kraliçesini seçti. Ülkenin Medellin kentinde yapılan Miss Colombia 2018 Güzellik Yarışması finalinde Kolombiya'nın en güzel kızı belli oldu. İspanyolcada Senorita Colombia olarak adlandırılan ülkenin güzellik yarışmasında birinci, Valle şehrinden katılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Valeria Morales oldu.
Morales, Aralık’ta Tayland’da yapılacak olan Miss Universe 2018 (Kainat Güzellik Yarışması) yarışmasında ülkesini temsil etmeye hak kazandı. Kainat güzelleriyle ünlü Kolombiya’da yapılan güzellik yarışmasından renkli kareler, Sputnik’in galerisinde.
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