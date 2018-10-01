20 yıl boyunca Google'da en çok arananlar

İnternet kullanıcılarının hayatına tam 20 yıl önce bu ay giren Google, 1998-2018 yılları arasında arama motorunda en çok arananları açıkladı.

Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Google, 1998 yılından bu yana geçen süre içinde internet arama motorunda en çok nelerin arandığını açıkladı. "Google ile 20 Yıl" (20years.withgoogle.com) adıyla özel bir site açan şirket, son 20 yılda internet arama motoru Google'da kullanıcıların en yoğun aradıklarını, kategorilerine göre sıraladı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre işte kitaptan, yazara, filmden, oyuna, sporcudan, televizyon dizisine internet kullanıcılarının 1998-2018 yılları arasında Google'da en çok yaptığı aramalar sıralandı.