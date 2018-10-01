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    20 yıl boyunca Google'da en çok arananlar

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    © AFP 2018 / JUNG YEON-JE
    En çok aranan oyuncu alanında Google aramalarının açık ara lideri, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017 ve 2018’de zirveye çıkan Megan Fox oldu. Google’da 1999-2002 yılları arasında Pamela Anderson, 2005-2007 arasında Jessica Alba, 2003-2004 yıllarında Orlando Bloom, 2013 ve 2015’te Paul Walker, 2008’de ise en çok aranan isim Heath Ledger olarak kayıtlara geçti.

    İnternet kullanıcılarının hayatına tam 20 yıl önce bu ay giren Google, 1998-2018 yılları arasında arama motorunda en çok arananları açıkladı.

    Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Google, 1998 yılından bu yana geçen süre içinde internet arama motorunda en çok nelerin arandığını açıkladı. "Google ile 20 Yıl" (20years.withgoogle.com) adıyla özel bir site açan şirket, son 20 yılda internet arama motoru Google'da kullanıcıların en yoğun aradıklarını, kategorilerine göre sıraladı.

    Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre işte kitaptan, yazara, filmden, oyuna, sporcudan, televizyon dizisine internet kullanıcılarının 1998-2018 yılları arasında Google'da en çok yaptığı aramalar sıralandı.

     

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    Etiketler:
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