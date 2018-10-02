Endonezya'yı vuran deprem ve tsunami faciasında ölü sayısı 1200'ü aştı

Güneydaoğu Asya'daki adalar ülkesi Endonezya'nın Orta Sulawesi bölgesini vuran 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketinde ölenlerin sayısının 1234'e yükseldiği açıklandı.
Dünya Mimarlık Günü’nün kutlandığı 1 Ekim’de, Dünya Mimarlık Festivali (WAF) ve PICSEL’in desteğiyle düzenlenen 2018 Mimari Fotoğrafçılık Ödülleri’nin kısa listesine giren fotoğraflar açıklandı.
İnternet kullanıcılarının hayatına tam 20 yıl önce bu ay giren Google, 1998-2018 yılları arasında arama motorunda en çok arananları açıkladı.
Kainat güzelleriyle ünlü Kolombiya, kraliçesini seçti. Ülkenin Medellin kentinde yapılan Miss Colombia 2018 Güzellik Yarışması finalinde Kolombiya'nın en güzel kızı belli oldu. İspanyolcada Senorita Colombia olarak adlandırılan ülkenin güzellik yarışmasında birinci, Valle şehrinden katılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Valeria Morales oldu.
Türkiye'de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir ayırt edici işaret konulması zorunluluğunun getirilmesinin ardından "Yerli üretim" logolu ürünler raflarda yerini aldı.
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