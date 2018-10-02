Endonezya'yı vuran deprem ve tsunami faciasında ölü sayısı 1200'ü aştı

Kainat güzelleriyle ünlü Kolombiya, kraliçesini seçti. Ülkenin Medellin kentinde yapılan Miss Colombia 2018 Güzellik Yarışması finalinde Kolombiya'nın en güzel kızı belli oldu. İspanyolcada Senorita Colombia olarak adlandırılan ülkenin güzellik yarışmasında birinci, Valle şehrinden katılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Valeria Morales oldu.