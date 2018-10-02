Dünyanın en tehlikeli plajları olarak bilinen sahiller, Sputnik’in seçkisinde.
Doğa harikası plajlar, bazen göründüğü kadar masum ve huzurlu olmayabiliyor. Kartpostal tadında karelere konu olan plajlar, köpekbalıkları, zehirli deniz canlıları ve ölümcül yılanlarıyla tatil hayallerini kabusa çevirebiliyor.
Dünyanın en tehlikeli plajları olarak bilinen sahiller, Sputnik’in seçkisinde.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Miss & Mister Planet Uluslararası Güzellik Yarışması’nın finali düzenlendi. 35 ülkeden bölgesel yarışmaları kazanan güzel ve yakışıklı yarışmacıların katıldığı yarışmanın jürisinde farklı ülkelerden 25 kişi yer aldı.
Güneydaoğu Asya'daki adalar ülkesi Endonezya'nın Orta Sulawesi bölgesini vuran 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketinde ölenlerin sayısının 1234'e yükseldiği açıklandı.
Dünya Mimarlık Günü’nün kutlandığı 1 Ekim’de, Dünya Mimarlık Festivali (WAF) ve PICSEL’in desteğiyle düzenlenen 2018 Mimari Fotoğrafçılık Ödülleri’nin kısa listesine giren fotoğraflar açıklandı.
İnternet kullanıcılarının hayatına tam 20 yıl önce bu ay giren Google, 1998-2018 yılları arasında arama motorunda en çok arananları açıkladı.
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