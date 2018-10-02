Dünyanın en tehlikeli plajları

Sık sık binlerce deniz anası istilasına uğrayan Avustralya'nın Queensland eyaletinin kuzeydoğu kıysındaki Deception Körfezi plajı. Deniz analarının karaya vurmasına sıcak suların, gel-git koşullarının ya da diğer faktörlerin neden olmuş olabileceği belirtiliyor. Karaya vuran deniz anaları arasında zehirli olanları da yer alıyor.