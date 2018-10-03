Ölü Göl, şarkı söyleyen kum tepeleri ve 'yerli Stonehenge': Kazakistan'ın gizemli yerleri

Boy kısalığı insanların en büyük komplekslerinden biri olabilir. Kısa boylarını güzelliği ve çekiciliğinin önünde en büyük engel olarak görenler var. Ancak dünya çapında üne kavuşmayı başaran ve güzelliğiyle akılları alan bazı ünlü kadınların gerçek boyları, bu görüşün ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor.