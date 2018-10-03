Ölü Göl, şarkı söyleyen kum tepeleri ve 'yerli Stonehenge': Kazakistan'ın gizemli yerleri

Kazakistan'da bilim insanlarının henüz açıklama getiremediği tuhaf, bir o kadar da nefes kesen manzaralar, Sputnik’in seçkisinde.
Asya ile Avrupa arasında önemli bir köprü konumunda bulunan Kazakistan, tarihi yapıları ve kültürel güzellikleriyle gezilip görülmeye değer bir ülke. Kazakistan aynı zamanda gizem sevenler için de ideal bir yer.
Kazakistan'da bilim insanlarının henüz açıklama getiremediği tuhaf, bir o kadar da nefes kesen manzaralar, Sputnik’in seçkisinde.
Boy kısalığı insanların en büyük komplekslerinden biri olabilir. Kısa boylarını güzelliği ve çekiciliğinin önünde en büyük engel olarak görenler var. Ancak dünya çapında üne kavuşmayı başaran ve güzelliğiyle akılları alan bazı ünlü kadınların gerçek boyları, bu görüşün ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor.
İstanbullu fotoğraf sanatçısı Mustafa Dedeoğlu'nun Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde fotoğraf sergisi açıldı. Kentteki Makarenko Kütüphanesi'nde açılan sergi 21 Ekim’e kadar devam edecek.
Diyarbakır ve Mardin’in köy ve mezralarında Sonbahar’ın gelişi ile birlikte bağbozumu başladı. Yoğun mesai harcayarak bağlardan üzüm toplayan köylüler, üzüm suyu olarak tabir edilen şireden pekmez, pestil, bademli ve cevizli sucuk yapıyor.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Miss & Mister Planet Uluslararası Güzellik Yarışması’nın finali düzenlendi. 35 ülkeden bölgesel yarışmaları kazanan güzel ve yakışıklı yarışmacıların katıldığı yarışmanın jürisinde farklı ülkelerden 25 kişi yer aldı.
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