Diyarbakır ve Mardin köylerinde bağbozumu

Diyarbakır ve Mardin’in köy ve mezralarında Sonbahar’ın gelişi ile birlikte bağbozumu başladı. Yoğun mesai harcayarak bağlardan üzüm toplayan köylüler, üzüm suyu olarak tabir edilen şireden pekmez, pestil, bademli ve cevizli sucuk yapıyor.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Miss & Mister Planet Uluslararası Güzellik Yarışması’nın finali düzenlendi. 35 ülkeden bölgesel yarışmaları kazanan güzel ve yakışıklı yarışmacıların katıldığı yarışmanın jürisinde farklı ülkelerden 25 kişi yer aldı.
Doğa harikası plajlar, bazen göründüğü kadar masum ve huzurlu olmayabiliyor. Kartpostal tadında karelere konu olan plajlar, köpekbalıkları, zehirli deniz canlıları ve ölümcül yılanlarıyla tatil hayallerini kabusa çevirebiliyor.
Güneydaoğu Asya'daki adalar ülkesi Endonezya'nın Orta Sulawesi bölgesini vuran 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketinde ölenlerin sayısının 1234'e yükseldiği açıklandı.
Dünya Mimarlık Günü’nün kutlandığı 1 Ekim’de, Dünya Mimarlık Festivali (WAF) ve PICSEL’in desteğiyle düzenlenen 2018 Mimari Fotoğrafçılık Ödülleri’nin kısa listesine giren fotoğraflar açıklandı.
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