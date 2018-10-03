Türk fotoğraf sanatçısı Dedeoğlu'ndan Rusya'da İstanbul sergisi

Diyarbakır ve Mardin’in köy ve mezralarında Sonbahar’ın gelişi ile birlikte bağbozumu başladı. Yoğun mesai harcayarak bağlardan üzüm toplayan köylüler, üzüm suyu olarak tabir edilen şireden pekmez, pestil, bademli ve cevizli sucuk yapıyor.