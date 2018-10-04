Dünyadan sıra dışı mimari yapılar

Avusturya’nın ikinci büyük kenti olan Graz’da yer alan Kunsthaus Sanat Müzesi, modern mimarisi ve adeta uzaydan gelmiş bir yaratığı andıran şekliyle şehirde anında kendini belli ediyor. Bina, sanatla uzaktan yakından ilgisi olmayanları dahi büyüleyici görüntüsü ile içerisine çekmeyi başarıyor.Mimarları tarafından da “Friendly Alien” yani “Uzaylı Dost” olarak adlandırılan bu yapı, kentin mimarisinde bir mihenk taşı konumunda bulunurken içerisinde bulunan ileri teknoloji ile tam bir modern sanat müzesi olduğunu gösteriyor. Benzersiz mimarisi ile kentin sembolü olmayı başaran bina, yerli ve yabancı turistlerin en uğrak noktalarından biri konumunda bulunuyor.