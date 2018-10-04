Danslarıyla dikkatleri üzerine toplayan siyasetçiler

Ancak İngiltere Başbakanı, danslarıyla dikkatleri üzerine toplamayı başaran tek siyasetçi değil. Sputnik, çeşitli ülkelerde dans yeteneklerini sergileyen politikacıların görüntülerini derledi.
Bu yılki Afrika temasları sırasında yaptığı ilginç dans figürleriyle dikkat çeken İngiltere Başbakanı Theresa May, bu kez dans 'hünerini' Birmingham'da yapılan yıllık Muhafazakar Parti Konferansı'nda sergiledi. May açılış konuşması için çıktığı sahneye ABBA grubunun 'Dancing Queen' parçası eşliğinde dans ederek çıktı.
Ancak İngiltere Başbakanı, danslarıyla dikkatleri üzerine toplamayı başaran tek siyasetçi değil. Sputnik, çeşitli ülkelerde dans yeteneklerini sergileyen politikacıların görüntülerini derledi.
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