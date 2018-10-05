New York'ta popüler kültür etkinliği Comic Con başladı

New York Comic-Con 2018 fuarı, Amerika'nın New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Jacob K. Javits Center'da başladı.
Nefes kesen manzaraları ve dış görüntüleri ile dikkatleri üzerine toplayan mimari yapıtlar her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Alışılanın aksine 'anormal' olan yapıların her birinin ayrı bir hikayesi vardır. Dünyanın her tarafından binlerce turist sırf bu yapıları görmek için geliyor.
Bu yılki Afrika temasları sırasında yaptığı ilginç dans figürleriyle dikkat çeken İngiltere Başbakanı Theresa May bu kez dans 'hünerini' Birmingham'da yapılan yıllık Muhafazakar Parti Konferansı'nda sergiledi. May açılış konuşması için çıktığı sahneye ABBA grubunun 'Dancing Queen' parçası eşliğinde dans ederek çıktı.
Boy kısalığı insanların en büyük komplekslerinden biri olabilir. Kısa boylarını güzelliği ve çekiciliğinin önünde en büyük engel olarak görenler var. Ancak dünya çapında üne kavuşmayı başaran ve güzelliğiyle akılları alan bazı ünlü kadınların gerçek boyları, bu görüşün ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor.
İstanbullu fotoğraf sanatçısı Mustafa Dedeoğlu'nun Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde fotoğraf sergisi açıldı. Kentteki Makarenko Kütüphanesi'nde açılan sergi 21 Ekim’e kadar devam edecek.
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