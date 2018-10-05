Milyonlarca yılın izlerine sahip doğal oluşumlar

Doğa olaylarının birer sonucu olan bu ilginç oluşumlardan bazılarına ilişkin ilginç bilgiler, Sputnik’in seçkisinde.
Dünyada birbirinden ilginç görünüme sahip birçok yeryüzü şekli bulunuyor. Bazılarının göz alıcı bir görünüme kavuşmaları binlerce hatta milyonlarca yıl alabiliyor.
Doğa olaylarının birer sonucu olan bu ilginç oluşumlardan bazılarına ilişkin ilginç bilgiler, Sputnik’in seçkisinde.
Rus ve Sırp askerlerinin başkent Belgrad’ın 25 kilometre uzağında yer alan ve Sırbistan’ın en büyük askeri havalimanı olan Batajnica’da katıldığı askeri uçuş tatbikatı BARS-2018’in sonuna yaklaşıldı.
Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesi’ndeki İç Kale’de bulunan Hz. Süleyman Camii ve ‘27 Şehit Sahabe Türbeleri’ ziyaretçi akınına uğruyor.
New York Comic-Con 2018 fuarı, Amerika'nın New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Jacob K. Javits Center'da başladı.
Nefes kesen manzaraları ve dış görüntüleri ile dikkatleri üzerine toplayan mimari yapıtlar her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Alışılanın aksine 'anormal' olan yapıların her birinin ayrı bir hikayesi vardır. Dünyanın her tarafından binlerce turist sırf bu yapıları görmek için geliyor.
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