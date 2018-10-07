Seul'de uluslararası havai fişek festivali

Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen 16. Uluslararası Havai Fişek Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Rus ve Sırp askerlerinin başkent Belgrad’ın 25 kilometre uzağında yer alan ve Sırbistan’ın en büyük askeri havalimanı olan Batajnica’da katıldığı askeri uçuş tatbikatı BARS-2018’in sonuna yaklaşıldı.
Dünyada birbirinden ilginç görünüme sahip birçok yeryüzü şekli bulunuyor. Bazılarının göz alıcı bir görünüme kavuşmaları binlerce hatta milyonlarca yıl alabiliyor.
Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesi’ndeki İç Kale’de bulunan Hz. Süleyman Camii ve ‘27 Şehit Sahabe Türbeleri’ ziyaretçi akınına uğruyor.
New York Comic-Con 2018 fuarı, Amerika'nın New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Jacob K. Javits Center'da başladı.
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