Gizemli sanatçı Banksy kendi resmini parçalara ayırdı

Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseri Londra'daki Sotheby's müzayede evinde 1 milyon sterlinden yüksek bir meblağa satıldı ancak satışın hemen ardından eser kendi kendini yok etti.

Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin oldukça tanınan 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseri Londra'daki Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıktı. Bir kız çocuğunu kalp şeklindeki bir balona erişmeye çalışırken tasvir eden eser açık artırmada satışa çıkan son eserdi. Ancak 2006 tarihli eser 1 milyon sterlinden yüksek bir meblağa (1.042 milyon sterlin- yaklaşık 7.6 milyon TL) satıldıktan birkaç dakika sonra eserin çerçevesi içine gizlenmiş kağıt imha makinesi vasıtasıyla kendi kendini yok etti.

Sotheby's'in üst düzey yöneticisi Alex Branczik Financial Times'a açıklamasında "Böyle bir durumla geçmişte karşılaşmadık. Bunun müzayede bağlamında ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyoruz" dedi. Eserin bu haliyle de oldukça değerli olabileceğini söyleyen Branczik "Banksy belki de İngiltere'nin en iyi sokak sanatçısı ve bu gece onun dehasının küçük bir parçasına şahit olduk" diye konuştu.

Banksy'nin kimliği bilinmiyor ancak birçok kişi onun Bristol merkezli trip-hop grubu Massive Attack'in 52 yaşındaki kurucu üyesi Robert Del Naja olduğunu düşünüyor. Dünyaca ünlü ‘sokak sanatçısı’nın eserleri, Sputnik’in seçkisinde.