Katalonya'da 'İnsan Kuleleri Festivali’ heyecanı

Geçmişi 18. yüzyıla dayanan ve 2010 yılında UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirasları listesine dahil edilen festivalden renkli kareler, Sputnik’in galerisinde.
İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesindeki Tarragona şehrinde 'insan kulesi' yarışmaları düzenlendi. Bu yıl 28’ncisi düzenlenen İnsan Kuleleri Festivali’nde (Castells Festival) her yaştan kadın ve erkeğin katılım gösterdiği takımlar, birbirlerinin omuzlarına çıkarak bazıları 15 metreyi bulan ‘insan kuleleri’ni yapmayı başardı.
Geçmişi 18. yüzyıla dayanan ve 2010 yılında UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirasları listesine dahil edilen festivalden renkli kareler, Sputnik’in galerisinde.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 1000 köpek ve sahipleri Parlamento'ya yürüdü. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına (Brexit) karşı çıkan eylemciler bu konuda ikinci bir referandum yapılmasını istedi.
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