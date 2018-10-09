Çeşitli ülkelerde postacı olarak çalışan kadınlar

9 Ekim’de Dünya Posta Günü kutlanıyor. İnsanlık tarihinde dumanla başlayan haberleşme zamanla değişim ve gelişim göstererek yerini güvercinlere, ulaklara, postacılara günümüzde ise e-postalara bırakmıştır. Posta, insanlığın göçebe yaşayıştan yerleşik topluma geçmesinde olduğu kadar medeniyetlerin gelişmesinde de önemli bir rol oynamıştır.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 22 devletin tam yetkili temsilcileri İsviçre’nin Bern kentinde toplanarak 'Dünya Posta Birliği'nin esaslarını tespit etmiş ve bu esaslar 9 Ekim 1874 tarihinde ilk 'Genel Kurul Kararları' olarak imzalanmıştır. Bu vesile ile de BM'nin ihtisas organı olan ve Türkiye’nin de üyesi bulunduğu bugün itibariyle 191 üyeli Dünya Posta Birliği kurulmuştur. İşte dünya çapında posta politikaları konusunda üye ülkeler arasında koordinasyonu sağlayan Birleşmiş Milletlere bağlı bir ajans olan Dünya Posta Birliği, kuruluşu olan 9 Ekim tarihini 'Dünya Posta Günü' olarak ilan etmiştir.

Genellikle erkeklerin yaptığı bir meslek olarak bilinen posta dağıtıcılığı, günümüzde kadınlar tarafından da başarıyla yapılıyor. Sputnik, çeşitli ülkelerde postacı görevini yerine getiren kadın fotoğraflarından oluşan bir seçki hazırladı.