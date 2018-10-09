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    Hulusi Akar'ın adının verildiği Camiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

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    • Hulusi Akar Cami
    • Hulusi Akar Cami
    • Hulusi Akar Cami
    • Hulusi Akar Cami
    • Hulusi AkarCami
    • Hulusi Akar Cami
    • Hulusi Akar Cami
    © AA / Sercan Küçükşahin
    Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ailesiyle inşaatına destek verdiği Kayseri Şehir Mezarlığı'ndaki cami açılışa hazırlanıyor.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kendisi ve ailesi adına memleketi Kayseri'de yaptırdığı Selçuklu motifleriyle bezenen cami, Cumartesi günü ibadete açılacak.

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    Etiketler:
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptırdığı Cami ibadete açılıyor, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Türkiye
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