Hulusi Akar'ın adının verildiği Camiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kendisi ve ailesi adına memleketi Kayseri'de yaptırdığı Selçuklu motifleriyle bezenen cami, Cumartesi günü ibadete açılacak.
9 Ekim’de Dünya Posta Günü kutlanıyor. İnsanlık tarihinde dumanla başlayan haberleşme zamanla değişim ve gelişim göstererek yerini güvercinlere, ulaklara, postacılara günümüzde ise e-postalara bırakmıştır. Posta, insanlığın göçebe yaşayıştan yerleşik topluma geçmesinde olduğu kadar medeniyetlerin gelişmesinde de önemli bir rol oynamıştır.
Türk Lirası'ndaki sert değer kaybı sonrası İstanbul'daki onlarca tarihi yalının başta Katar olmak üzere Ortadoğu ülkelerine satıldığı belirtiliyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 1000 köpek ve sahipleri Parlamento'ya yürüdü. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına (Brexit) karşı çıkan eylemciler bu konuda ikinci bir referandum yapılmasını istedi.
İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesindeki Tarragona şehrinde 'insan kulesi' yarışmaları düzenlendi. Bu yıl 28’ncisi düzenlenen İnsan Kuleleri Festivali’nde (Castells Festival) her yaştan kadın ve erkeğin katılım gösterdiği takımlar, birbirlerinin omuzlarına çıkarak bazıları 15 metreyi bulan ‘insan kuleleri’ni yapmayı başardı.
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