Maceraseverlerin yüreğini ağzına getirecek yürüyüş yolları

İrlanda'daki Moher Kayalıkları'ndan geçen bisiklet yolu, dünyanın en tehlikeli dağ bisikleti parkuru olarak kabul edilir. Yaşanabilecek herhangi bir aksaklıkta 700 metre yükseklikten Atlantik Okyanusuna düşmeyi göze alabilen cesur insanlar için burası bir oyun alanı.