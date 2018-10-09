Maceraseverlerin yüreğini ağzına getirecek yürüyüş yolları

Dünyanın en tehlikeli yürüyüş rotaları, Sputnik’in galerisinde.
Maceraseverler için dünya üzerindeki en tehlikeli yürüyüş yolları birer oyun alanıdır. Fakat bazılarının korkması için sadece fotoğraflara bakması bile yeterli.
Dünyanın en tehlikeli yürüyüş rotaları, Sputnik’in galerisinde.
9 Ekim’de Dünya Posta Günü kutlanıyor. İnsanlık tarihinde dumanla başlayan haberleşme zamanla değişim ve gelişim göstererek yerini güvercinlere, ulaklara, postacılara günümüzde ise e-postalara bırakmıştır. Posta, insanlığın göçebe yaşayıştan yerleşik topluma geçmesinde olduğu kadar medeniyetlerin gelişmesinde de önemli bir rol oynamıştır.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kendisi ve ailesi adına memleketi Kayseri'de yaptırdığı Selçuklu motifleriyle bezenen cami, Cumartesi günü ibadete açılacak.
Türk Lirası'ndaki sert değer kaybı sonrası İstanbul'daki onlarca tarihi yalının başta Katar olmak üzere Ortadoğu ülkelerine satıldığı belirtiliyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 1000 köpek ve sahipleri Parlamento'ya yürüdü. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına (Brexit) karşı çıkan eylemciler bu konuda ikinci bir referandum yapılmasını istedi.
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