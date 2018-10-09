Moda dünyasının gözdesi Filistin asıllı model Bella Hadid, 22 yaşında

İlk bakışta ünlü oyuncu Jennifer Lawrance’ı andıran, 1996 Los Angeles doğumlu Bella Hadid, üç kardeşin ortancası. Anneleri ise eski model olan Yolanda Foster Amerika’nın ünlü realite programlarından biri olan “The Real Housewives of Beverly Hills”in yıldızlarından biri.