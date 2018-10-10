Amerikan Müzik Ödülleri rekoru kıran Taylor Swift'ten 'Ara seçimde oy verin' çağrısı

‘Yılın Turnesi’, ‘Yılın Sanatçısı’, ‘En İyi Pop/ Rock Albümü’ ve ‘En İyi Pop/ Rock Kadın Sanatçı’ kategorilerinde ödülü evine götüren Taylor Swift böylece bu ödül töreninde kazandığı toplamda 23 ödülle bir rekora imza attı. AMAs’de en çok ödül kazanan kadın sanatçı olarak kayıtlara geçen Swift, Whitney Houston’ı (21 ödül) geride bırakmış oldu. Bu arada ilk kez suskunluğunu bozup kasımdaki ara seçimlerde Demokrat adaylara destek açıklayan Swift, ödül konuşmasında da oy verme çağrısı yapmadan geçmedi. Ödüllerin halk oylamasıyla belirlendiğini hatırlatan Swift “Halkın oyladığı diğer bir şey ne biliyor musunuz? 6 Kasım’daki ara seçimler.”