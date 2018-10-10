Amerikan Müzik Ödülleri rekoru kıran Taylor Swift'ten 'Ara seçimde oy verin' çağrısı

Amerikan Müzik Ödülleri'nin (AMAs) bu yılki kazananları dün gece Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Tracee Ellis Ross’un sunduğu törenin yıldızı, geceden 3 ödülle dönen ünlü şarkıcı Taylor Swift oldu.
Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid, bugün 22. yaş gününü kutluyor. 2014’te profesyonel modellik kariyerine başlayan Bella, şimdiye kadar önde gelen moda evlerinin defilelerine katılıp dünyaca ünlü dergilerin kapağında poz verme şansını elde etti.
Maceraseverler için dünya üzerindeki en tehlikeli yürüyüş yolları birer oyun alanıdır. Fakat bazılarının korkması için sadece fotoğraflara bakması bile yeterli.
9 Ekim’de Dünya Posta Günü kutlanıyor. İnsanlık tarihinde dumanla başlayan haberleşme zamanla değişim ve gelişim göstererek yerini güvercinlere, ulaklara, postacılara günümüzde ise e-postalara bırakmıştır. Posta, insanlığın göçebe yaşayıştan yerleşik topluma geçmesinde olduğu kadar medeniyetlerin gelişmesinde de önemli bir rol oynamıştır.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kendisi ve ailesi adına memleketi Kayseri'de yaptırdığı Selçuklu motifleriyle bezenen cami, Cumartesi günü ibadete açılacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)