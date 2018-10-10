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    2 metrelik Serap Demir tedaviyi kabul etmemiş

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    • Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş
    • Erzurum Sağlık Müdürü Mahmut Uçar
    • 2 metrelik Serap Demir
    • 2 metrelik Serap Demir
    • 2 metrelik Serap Demir
    • 2 metrelik serap tedaviyi kabul etmemiş
    • 2 metrelik Serap Demir
    © AA / İlhami Erkılıç
    Uçar, toplantıda yaptığı konuşmada, Serap Demir'in 2013 yılından beri Erzurum'daki üniversite ve devlet hastanelerine çeşitli hastalıklarından dolayı başvuruda bulunduğunu söyledi.

    Erzurum'da 2 metre boyu ve çeşitli hastalığı nedeniyle toplum içinde sıkıntı yaşayan Serap Demir'in ilgili kurumlarca planlanan tedavileri kabul etmediği bildirildi.

    Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde, aynı kurumun İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar ve Erzurum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Haluk İlhan'ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

     

     

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    Etiketler:
    kadın, uzun, Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Haluk İlhan, Mahmut Uçar, Cemil İlbaş, Serap Demir, Erzurum
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    Multimedya

    2 metrelik serap tedaviyi kabul etmemiş
    2 metrelik Serap Demir tedaviyi kabul etmemiş
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