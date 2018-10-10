2 metrelik Serap Demir tedaviyi kabul etmemiş

Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde, aynı kurumun İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar ve Erzurum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Haluk İlhan'ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.
Erzurum'da 2 metre boyu ve çeşitli hastalığı nedeniyle toplum içinde sıkıntı yaşayan Serap Demir'in ilgili kurumlarca planlanan tedavileri kabul etmediği bildirildi.
Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde, aynı kurumun İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar ve Erzurum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Haluk İlhan'ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.
Amerikan Müzik Ödülleri'nin (AMAs) bu yılki kazananları dün gece Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Tracee Ellis Ross’un sunduğu törenin yıldızı, geceden 3 ödülle dönen ünlü şarkıcı Taylor Swift oldu.
Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid, bugün 22. yaş gününü kutluyor. 2014’te profesyonel modellik kariyerine başlayan Bella, şimdiye kadar önde gelen moda evlerinin defilelerine katılıp dünyaca ünlü dergilerin kapağında poz verme şansını elde etti.
Maceraseverler için dünya üzerindeki en tehlikeli yürüyüş yolları birer oyun alanıdır. Fakat bazılarının korkması için sadece fotoğraflara bakması bile yeterli.
9 Ekim’de Dünya Posta Günü kutlanıyor. İnsanlık tarihinde dumanla başlayan haberleşme zamanla değişim ve gelişim göstererek yerini güvercinlere, ulaklara, postacılara günümüzde ise e-postalara bırakmıştır. Posta, insanlığın göçebe yaşayıştan yerleşik topluma geçmesinde olduğu kadar medeniyetlerin gelişmesinde de önemli bir rol oynamıştır.
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