Ördek ile köpeğin şaşırtan dostluğu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aynı evin bahçesinde yaşayan köpek ile ördeğin dostluğu, görenleri hayrete düşürüyor.
Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin başkenti Grozni’nin kuruluşunun 200. yıldönümü, geniş kapsamlı etkinlik programıyla kutlandı.
Erzurum'da 2 metre boyu ve çeşitli hastalığı nedeniyle toplum içinde sıkıntı yaşayan Serap Demir'in ilgili kurumlarca planlanan tedavileri kabul etmediği bildirildi.
Amerikan Müzik Ödülleri'nin (AMAs) bu yılki kazananları dün gece Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Tracee Ellis Ross’un sunduğu törenin yıldızı, geceden 3 ödülle dönen ünlü şarkıcı Taylor Swift oldu.
Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid, bugün 22. yaş gününü kutluyor. 2014’te profesyonel modellik kariyerine başlayan Bella, şimdiye kadar önde gelen moda evlerinin defilelerine katılıp dünyaca ünlü dergilerin kapağında poz verme şansını elde etti.
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