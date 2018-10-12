Dolandırıldığını söyleyen Adanalı esnaf, protesto için ürünlerini etrafa saçınca para cezası yedi

Adana'da 54 yaşındaki Osman Aslan kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi protesto etmek için, kamyonetinin üzerine çıkarak satın aldığı zeytin, salça ve sirkeleri etrafa saçarak, bağırdı. Aslan'a 'Çevreyi kirletmek, çevreyi rahatsız etme' suçlarından para cezası kesildi.