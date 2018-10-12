Dolandırıldığını söyleyen Adanalı esnaf, protesto için ürünlerini etrafa saçınca para cezası yedi

Adana'da 54 yaşındaki Osman Aslan kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi protesto etmek için, kamyonetinin üzerine çıkarak satın aldığı zeytin, salça ve sirkeleri etrafa saçarak, bağırdı. Aslan'a 'Çevreyi kirletmek, çevreyi rahatsız etme' suçlarından para cezası kesildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde suları çekilen Atatürk Barajı kıyısında balıkçılar tarafından Paleolitik döneme ait kaya resimleri bulundu.
Bu yıl 3 Kasım'da Filipinler'de yapılacak Miss Earth 2018 (Yeryüzü Güzeli) güzellik yarışmasının finali için başkent Manila'ya dünyanın dört bir yanından gelen 90 güzel, havuz başında fotoğraf çekimine katıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aynı evin bahçesinde yaşayan köpek ile ördeğin dostluğu, görenleri hayrete düşürüyor.
Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin başkenti Grozni’nin kuruluşunun 200. yıldönümü, geniş kapsamlı etkinlik programıyla kutlandı.
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