Haftanın en etkileyici fotoğrafları

Sputnik, geçen hafta dünya haber ajanslarının muhabirleri tarafından çekilen en etkileyici fotoğraflarını derledi.
Geçen hafta (6-12 Ekim) pek çok ilginç, renkli ve etkileyici gelişmelere sahne oldu.
Sputnik, geçen hafta dünya haber ajanslarının muhabirleri tarafından çekilen en etkileyici fotoğraflarını derledi.
Fotoğraf makinesi üreticisi Nikon’un bu yıl 44’üncüsünü düzenlediği Nikon Fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmaya 80’den fazla ülkeden 2000'in üzerinde çalışma katıldı.
Adana'da 54 yaşındaki Osman Aslan kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi protesto etmek için, kamyonetinin üzerine çıkarak satın aldığı zeytin, salça ve sirkeleri etrafa saçarak, bağırdı. Aslan'a 'Çevreyi kirletmek, çevreyi rahatsız etme' suçlarından para cezası kesildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde suları çekilen Atatürk Barajı kıyısında balıkçılar tarafından Paleolitik döneme ait kaya resimleri bulundu.
Bu yıl 3 Kasım'da Filipinler'de yapılacak Miss Earth 2018 (Yeryüzü Güzeli) güzellik yarışmasının finali için başkent Manila'ya dünyanın dört bir yanından gelen 90 güzel, havuz başında fotoğraf çekimine katıldı.
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