NATO'nun Batı Balkanlar’daki ilk hava üssüne dönüştürülecek Kuçova'dan kareler

NATO, Balkanlar'daki ilk hava üssünü kurmaya hazırlanıyor. Bunun için Arnavutluk'un Kuçova kentindeki terk edilmiş olan MiG mezarlığını seçti. NATO, Kuçova'yı tedarik, lojistik, eğitim ve tatbikatlar için destek üssüne dönüştürmek amacıyla ilk etapta 50 milyon euro harcayacak.
Reuters haber ajansı, komünizm döneminde 'Stalin Şehri' diye anılan Kuçova'daki hava üssünü ziyaret edip değişik mimarisini inceledi ve terk edilmiş MiG'leri görüntüledi. Sputnik, NATO’nun Batı Balkanlar’daki ilk hava üssüne dönüştürülecek Kuçova’dan kareleri derledi.
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