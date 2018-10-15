NATO'nun Batı Balkanlar’daki ilk hava üssüne dönüştürülecek Kuçova'dan kareler

13 Ekim’de Dünya Astronomi Günü kutlandı.Dünya Astronomi Günü, 1973 yılından beri ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kere düzenlenen uluslararası bir etkinliktir. Aslında amaç Ay'ın ilk dördün evresindeyken halkın teleskopla Ay'a ve diğer gök cisimlerine bakması sağlamak ve bir farkındalık yaratmaktır.