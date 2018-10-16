Türkiye’nin alkışladığı Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 90. kuruluş yıldönümü kutluyor

12 Ekim 1928 tarihinde kurulan ve dünyanın en büyük ordu korosu ünvanını elinde bulunduran Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, bu yıl 90. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında verdiği konserlerde sanatseverler tarafından alkışlanan topluluğun özelliği, gittikleri ülkelerde sevilen Rusça parçaların yanısıra o ülkeye ait seçtikleri eserleri de seslendirmeleridir. Mesela geçen Mayıs'ta Türkiye’de sergiledikleri konserlerde ‘Ceddin Deden", "Çanakkale Türküsü", "Sevdan Olmasa" dahilinde birçok Türkçe eserini ustaca seslendirdi.

Rusya açısından folklorik bir sembole dönüşen Aleksandrov Topluluğu’nun kuruluş yıldönümü nedeniyle başkent Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu’nda verdiği konserden kareler, Sputnik’in galerisinde.