Kanada artık dünyanın en büyük yasal marihuana pazarı

Kanada'da neredeyse 100 yıllık marihuana yasağı geceyarısı itibarıyla sona erdi. Uruguay'ın ardından eğlence amaçlı marihuana tüketimini ve satışını yasallaştıran ikinci ülke olan Kanada, artık bu düzenlemeyi yapan ilk Batı ülkesi ve en büyük yasal marihuana pazarı konumunda. 2015'teki seçim kampanyasında söz konusu düzenlemeyi hayata geçirme vaadinde bulunan ve bu sözünü yerine getiren Kanada Başbakanı Justin Trudeau yasanın yürülüğe girmesinden önce yaptığı açıklamada "Marihuanayı sağlığımız için iyi olduğu gerekçesiyle yasallaştırmıyoruz. Bunu yapıyoruz çünkü marihuananın çocuklarımız için iyi olmadığını biliyoruz. Çocuklarımızı korumak ve organize suç örgütlerinin elde ettiği karları yok etmek ya da önemli ölçüde azaltmak için daha iyi iş çıkarmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.