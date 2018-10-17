Kanada artık dünyanın en büyük yasal marihuana pazarı

Uruguay'ın ardından Kanada eğlence amaçlı marihuana (esrar) kullanımını yasallaştıran ikinci ülke oldu. Dün gece yüzlerce kişi yasal marihuana satan dükkanlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Hazret Sultan Cami, geleneksel Kazak süslemelerinin kullanıldığı mimarisiyle görenleri cezbediyor. Cami, 11 hektar alanda 17 bin metrekare kapalı alana sahip. 30 bin metrekarelik yeşil alanı da bulunan Hazret Sultan Cami'nin inşası sırasında yaklaşık 1.500 kişi çalıştı.
12 Ekim 1928 tarihinde kurulan ve dünyanın en büyük ordu korosu ünvanını elinde bulunduran Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, bu yıl 90. kuruluş yıldönümünü kutluyor.
Tren yolculukları dünyanın her yerinde çok tercih edilen bir ulaşım şeklidir. Bazı ülkelerin sahip olduğu doğal güzellikleri de barındıran demiryollarıyla, trenler ve tren rotaları hem turistik açıdan hem de ulaşım açısından rağbet görmektedir.
NATO, Balkanlar'daki ilk hava üssünü kurmaya hazırlanıyor. Bunun için Arnavutluk'un Kuçova kentindeki terk edilmiş olan MiG mezarlığını seçti. NATO, Kuçova'yı tedarik, lojistik, eğitim ve tatbikatlar için destek üssüne dönüştürmek amacıyla ilk etapta 50 milyon euro harcayacak.
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