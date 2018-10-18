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    Akdeniz'de su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Dünya Miras Alanları

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    • Su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz'deki Dünya Miras Alanları
    • Su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz'deki Dünya Miras Alanları
    • Su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz'deki Dünya Miras Alanları
    • Su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz'deki Dünya Miras Alanları
    • Su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz'deki Dünya Miras Alanları
    • Su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz'deki Dünya Miras Alanları
    • Su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz'deki Dünya Miras Alanları
    • Su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz'deki Dünya Miras Alanları
    • Su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz'deki Dünya Miras Alanları
    • Su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz'deki Dünya Miras Alanları
    Yunanistan ile İtalya arasında yer alan İyon Denizi’nin en turistik adalarından biri Korfu Adası'nda yer alan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Eski Kale (The Palaio Frourio), turistlerin gözlerini alamadığı yapıların başında geliyor.James Bond’un For Your Eyes Only filminde yer alan Korfu Kalesi ihtişamıyla görenleri hayran bırakıyor.

    Alman bilim insanları, yükselen deniz seviyesi nedeniyle Akdeniz kıyısındaki UNESCO Dünya Miras Alanları'nın yaklaşık yüzde 80'inin risk altında olduğu uyarısında bulundu.

    Almanya’daki Kiel Üniversitesi’nden bir grup bilim insanları tarafından yapılan ve sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada, deniz seviyesinin yükselmesinin yalnızca evleri, iş yerlerini ve kıyı altyapısını değil aynı zamanda Dünya Miras Alanlarını da tehdit ettiği bildirildi.

    Araştırmada, Yunanistan'daki Ortaçağ'dan kalma tarihi Rodos şehri, Hırvatistan’ın Dubrovnik kenti, İtalya'daki Venedik Lagünü gibi yerler, yükselen deniz seviyesi nedeniyle risk altındaki alanlar arasında listelendi.

    Tarihi cami 1 haftadır su altında: Bahçesini deniz anaları bastı
    © Fotoğraf : DHA
    Tarihi cami 1 haftadır su altında: Bahçesini denizanaları bastı
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    Akdeniz'deki Dünya Mirası Listesinde yer alan düşük yükseltideki 49 alanda yapılan çalışmada, bu alanlardan 37'sinin sel,  42'sinin kıyı erozyonu tehdidi altında olduğu belirtildi.

    Çalışmada, 2100 yılına kadar bölge genelinde su taşkınları riskinin yüzde 50, erozyon riskinin de yüzde 13 oranında artabileceği ve söz konusu 49 alandan 40'ının deniz taşkını, 46'sının ise kıyı erozyonu tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı. 

    Sputnik, listede yer alan ve sular altında kalma riskiyle karşı karşıya olan Akdeniz kıyısının ‘incileri’ni derledi.

    Etiketler:
    UNESCO Dünya Mirasları, Dubrovnik, Ravenna, Korfu Adası, Baf, Pisa, Venedik, Hırvatistan, Sicilya, Akdeniz, Lübnan, Tunus, Yunanistan, İtalya, Kıbrıs
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