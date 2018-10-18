Akdeniz'de su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Dünya Miras Alanları

Almanya’daki Kiel Üniversitesi’nden bir grup bilim insanları tarafından yapılan ve sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada, deniz seviyesinin yükselmesinin yalnızca evleri, iş yerlerini ve kıyı altyapısını değil aynı zamanda Dünya Miras Alanlarını da tehdit ettiği bildirildi.

Araştırmada, Yunanistan'daki Ortaçağ'dan kalma tarihi Rodos şehri, Hırvatistan’ın Dubrovnik kenti, İtalya'daki Venedik Lagünü gibi yerler, yükselen deniz seviyesi nedeniyle risk altındaki alanlar arasında listelendi.

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Akdeniz'deki Dünya Mirası Listesinde yer alan düşük yükseltideki 49 alanda yapılan çalışmada, bu alanlardan 37'sinin sel, 42'sinin kıyı erozyonu tehdidi altında olduğu belirtildi.

Çalışmada, 2100 yılına kadar bölge genelinde su taşkınları riskinin yüzde 50, erozyon riskinin de yüzde 13 oranında artabileceği ve söz konusu 49 alandan 40'ının deniz taşkını, 46'sının ise kıyı erozyonu tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

Sputnik, listede yer alan ve sular altında kalma riskiyle karşı karşıya olan Akdeniz kıyısının ‘incileri’ni derledi.