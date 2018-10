Akdeniz'de su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Dünya Miras Alanları

Yunanistan ile İtalya arasında yer alan İyon Denizi’nin en turistik adalarından biri Korfu Adası'nda yer alan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Eski Kale (The Palaio Frourio), turistlerin gözlerini alamadığı yapıların başında geliyor.James Bond’un For Your Eyes Only filminde yer alan Korfu Kalesi ihtişamıyla görenleri hayran bırakıyor.