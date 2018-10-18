Göl suları çekilince adacık ortaya çıktı

Göldeki su seviyesinin düşmesi ile gün geçtikçe daha belirgin hale gelen Çelebibağı mevkisindeki adacık, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Göle küçük de olsa bir adanın daha eklendiğini anlatan Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, şöyle konuştu:

"Van Gölü'nün bu değerini turizme kazandırmamız lazım. Çünkü bugün dünyada gelişen sektörlerden biri de ekoturizm. Ülkeler, şehirler, sahip oldukları değerleri tanıtabilmek, dışarıdan illerine, ilçelerine, ülkelerine turist çekebilmek için nice tanıtım çalışmalarına giriyor. Van Gölü'nün altında devasa bir kale, dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, Rus batığı ve inci kefali var. Bunları, bölge turizmine kazandırmalıyız. Van Gölü, içinde barındırdığı gizemlere adata koruyuculuk yapıyor. Bazen yükseliyor, o değerleri bağrına basıyor ve bu değerleri kötü amaçlı insanlardan muhafaza ediyor. Bazen de sularını geri çekiyor ve bu güzellikleri bizlerin gözleri önüne seriyor."