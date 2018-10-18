Erdoğan'ın Moldova ziyaretinden kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova’ya resmi ziyarette bulundu. Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon tarafından Kişinev’de resmi törenle karşılanan Erdoğan’a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da eşlik etti.

Erdoğan ile Dodon daha sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından restorasyonu yapılan Cumhurbaşkanlığı bahçesinde bulunan ve üzerinde "Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı binası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteği ile yenilenmiştir" ifadesinin bulunduğu anıt taşının açılışını yaptı. Başbaşa görüşmenin ardından iki liderin düzenlediği ortak basın toplantısında stratejik ortaklık belgesi imzaladıklarını açıklayan Erdoğan, Ziraat Bankası ve Halkbankası'nın Moldova'da şube açacaklarını söyledi.

Türk liderinin Moldova ziyaretinden bazı kareler, Sputnik’in seçkisinde.