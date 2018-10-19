ABD'de 'Mega Millions Lottery' 1 milyar dolara yaklaştı

ABD'de şans oyunu ‘Mega Millions Lottery’ tarihinin en büyük ikramiyesi olan 970 milyon dolara ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova’ya resmi ziyarette bulundu. Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon tarafından Kişinev’de resmi törenle karşılanan Erdoğan’a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da eşlik etti.
Alman bilim insanları, yükselen deniz seviyesi nedeniyle Akdeniz kıyısındaki UNESCO Dünya Miras Alanları'nın yaklaşık yüzde 80'inin risk altında olduğu uyarısında bulundu.
Kırım’ın Kerç kentinde 20 kişinin ölümü ve 50 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan okul saldırısının kurbanları, Rusya'nın çeşitli şehirlerinde düzenlenen törenlerle anılıyor. Halk, özel olarak kurulan anma alanlarına çiçekler, mum ve oyuncaklar bırakıyor.
Van Gölü sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesi Erciş ilçesindeki adacığı ortaya çıkardı.
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