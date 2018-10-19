Son Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in 200 yıldır halka gösterilmeyen mücevherleri açık artırma ile satılacak

Aralarında Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'e ait mücevherlerin de yer aldığı Bourbon-Parma Kraliyet Ailesi'nin muhafaza ettiği koleksiyon, 14 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Sotheby's müzayede evinin yapacağı açık artırma ile satılacak. Sotheby's'in Londra'daki merkezinde 200 yıl sonra halka gösterilmeye başlanan koleksiyonda, Fransız Devrimi öncesinde ülkenin son Kraliçe'si olan Marie Antoinette'in sahip olduğu 10 adet mücevher de yer alıyor.

Marie Antoinette 37 yaşındayken Paris'te giyotinle idam edilmişti.