Sinema tarihinin en seksi karakterleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova’ya resmi ziyarette bulundu. Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon tarafından Kişinev’de resmi törenle karşılanan Erdoğan’a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da eşlik etti.