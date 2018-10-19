Sinema tarihinin en seksi karakterleri

Listede yer alan ve dünyanın dört bir yanında hafızalara kazınan en seksi film karakterleri, Sputnik’in galerisinde.
Chili haber portalında binlerce sinemaseverin tercihlerine dayanılarak oluşturulan ‘Sinema tarihinin en seksi kadın ve erkek karakterleri’ sıralaması yayımlandı. Kadın karakterler arasında Angelina Jolie'nin canlandırdığı Lara Croft karakteri birincilik kazanırken, en seksi erkek karakter olarak Daniel Craig'in hayat verdiği James Bond seçildi.
Listede yer alan ve dünyanın dört bir yanında hafızalara kazınan en seksi film karakterleri, Sputnik’in galerisinde.
200 yıl boyunca kamuoyuna gösterilmeyen Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in gözalıcı mücevherleri gelecek ay Cenevre'de yapılacak açık artırmada satılmadan önce Londra'da görücüye çıktı.
ABD'de şans oyunu ‘Mega Millions Lottery’ tarihinin en büyük ikramiyesi olan 970 milyon dolara ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova’ya resmi ziyarette bulundu. Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon tarafından Kişinev’de resmi törenle karşılanan Erdoğan’a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da eşlik etti.
Alman bilim insanları, yükselen deniz seviyesi nedeniyle Akdeniz kıyısındaki UNESCO Dünya Miras Alanları'nın yaklaşık yüzde 80'inin risk altında olduğu uyarısında bulundu.
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