Dünyanın deniz üzerine inşa edilen en uzun köprüsü aradan geçen 9 yıldan sonra açılışa hazır

Hong Kong, Macau ve Çin anakarasını (Zhuhai şehri) birbirine bağlayacak olan ve dünyanın deniz üzerine inşa edilen en uzun köprüsü olma unvanına sahip Hong Kong-Zhuhai-Macau Köprüsü'nün bu hafta içerisinde açılışının gerçekleştirileceği belirtildi.
Her yıl ekim ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan Uluslararası Arkeoloji Günü, bu yıl 20 Ekim’de dünya genelinde kutlanıyor. Arkeolojik keşifler geçmişe ışık tutmamıza yardım ediyor. Günümüzü ve geleceğimizi daha iyi anlamamızı sağlayan arkeolojik çalışmaların bazıları var ki adeta dünyaya damgasını vurdu.
Chili haber portalında binlerce sinemaseverin tercihlerine dayanılarak oluşturulan ‘Sinema tarihinin en seksi kadın ve erkek karakterleri’ sıralaması yayımlandı. Kadın karakterler arasında Angelina Jolie'nin canlandırdığı Lara Croft karakteri birincilik kazanırken, en seksi erkek karakter olarak Daniel Craig'in hayat verdiği James Bond seçildi.
200 yıl boyunca kamuoyuna gösterilmeyen Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in gözalıcı mücevherleri gelecek ay Cenevre'de yapılacak açık artırmada satılmadan önce Londra'da görücüye çıktı.
ABD'de şans oyunu ‘Mega Millions Lottery’ tarihinin en büyük ikramiyesi olan 970 milyon dolara ulaştı.
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