Dünyanın deniz üzerine inşa edilen en uzun köprüsü aradan geçen 9 yıldan sonra açılışa hazır

İnci Nehri Deltası boyunca 55 km boyunca uzanacak mühendislik harikası Hong Kong–Zhuhai–Macau Köprüsü (HZMB), Hong-Kong, Zhuhai ve Macau adasını birbirine bağlayarak, ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak.



Toplamda 55 kilometre uzunluğa sahip olan köprünün, 32 kilometrelik kısmı deniz üzerine inşa edildi.



Uzunluğu ile dikkatleri üzerine çeken köprünün, baştan uca iki bağlantı yolu da dahil edildiğinde, San Francisco'nun ünlü Golden Gate Köprüsü'nden yaklaşık 20 kat daha uzun olduğu aktarıldı.