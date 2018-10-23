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    ‘Puta benziyor, günahtır’ diyerek müzenin logosunu kırdılar

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    Sertaç Kayar
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    • ‘Puta benziyor, günahtır’ diyerek kırılan müzenin logosunu
    • ‘Puta benziyor, günahtır’ diyerek kırılan müzenin logosunu
    • ‘Puta benziyor, günahtır’ diyerek kırılan müzenin logosunu
    • ‘Puta benziyor, günahtır’ diyerek kırılan müzenin logosunu
    • ‘Puta benziyor, günahtır’ diyerek kırılan müzenin logosunu
    • ‘Puta benziyor, günahtır’ diyerek kırılan müzenin logosunu
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Bölgede gerçekleştirilen kazılar ve satın alma, müsadere gibi yollarla kazanılan eserlerin sergilendiği Sur İlçesi Saraykapı’da bulunan Diyarbakır Müzesi’nin logosu saldırıya uğrayarak, kırılıyor.

    Diyarbakır Müzesi’nin sembol olarak kullandığı, Körtik Tepe’deki arkeolojik kazılarda bulunan fantastik yaratık figürü ‘Puta benziyor’ diyerek kırıldı. Olayın ardından müze, logoyu tabeladan sökerek içeri aldı.

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    Etiketler:
    Arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, Diyarbakır Müzesi, Hz. Süleyman Camii, Bismil, Sur İlçesi, Saraykapı, Körtik Tepe, Diyarbakır
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    ‘Puta benziyor, günahtır’ diyerek kırılan müzenin logosunu
    ‘Puta benziyor, günahtır’ diyerek müzenin logosunu kırdılar
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