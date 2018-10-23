‘Puta benziyor, günahtır’ diyerek müzenin logosunu kırdılar

Diyarbakır Müzesi’nin sembol olarak kullandığı, Körtik Tepe’deki arkeolojik kazılarda bulunan fantastik yaratık figürü ‘Puta benziyor’ diyerek kırıldı. Olayın ardından müze, logoyu tabeladan sökerek içeri aldı.
ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesi, hayvanların rutin sağlık kontrolleri sırasında çekilen X-Ray görüntülerini paylaştı.
Geniş Rusya coğrafyasının güneyinde Krasnodar bölge sınırları içinde bulunan Adıgey Cumhuriyeti, Kuzey Kafkasya’nın coğrafi ve siyasi anlamda belki de en ilginç bölgelerinden biri. Efsanevi Kafkas Sıradağları’nın başladığı Adıgey, dünya doğa mirası listesinde yer alıyor.
Hong Kong, Macau ve Çin anakarasını (Zhuhai şehri) birbirine bağlayacak olan ve dünyanın deniz üzerine inşa edilen en uzun köprüsü olma unvanına sahip Hong Kong-Zhuhai-Macau Köprüsü'nün bu hafta içerisinde açılışının gerçekleştirileceği belirtildi.
Her yıl ekim ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan Uluslararası Arkeoloji Günü, bu yıl 20 Ekim’de dünya genelinde kutlanıyor. Arkeolojik keşifler geçmişe ışık tutmamıza yardım ediyor. Günümüzü ve geleceğimizi daha iyi anlamamızı sağlayan arkeolojik çalışmaların bazıları var ki adeta dünyaya damgasını vurdu.
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