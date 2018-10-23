‘Puta benziyor, günahtır’ diyerek müzenin logosunu kırdılar

Her yıl ekim ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan Uluslararası Arkeoloji Günü, bu yıl 20 Ekim’de dünya genelinde kutlanıyor. Arkeolojik keşifler geçmişe ışık tutmamıza yardım ediyor. Günümüzü ve geleceğimizi daha iyi anlamamızı sağlayan arkeolojik çalışmaların bazıları var ki adeta dünyaya damgasını vurdu.