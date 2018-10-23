İsrail’de vücut geliştiriciler podyumda boy gösterdi

Katılımcıların uzun uğraşlar sonucu elde ettikleri vücut görünümlerini podyumda sergiledikleri yarışmadan kareler, Sputnik’in galerisinde.
İsrail’in Tel Aviv kentinde düzenlenen Açık Vücut Geliştirme Yarışması’nda ülkenin çeşitli bölgelerinden 80 sporcu, farklı kategorilerde birincilik için yarıştı. Hem kadın hem de erkek yarışmacıların katıldığı yarışma, izleyiciler ve basın mensupları tarafından yoğun ilgi gördü.
Katılımcıların uzun uğraşlar sonucu elde ettikleri vücut görünümlerini podyumda sergiledikleri yarışmadan kareler, Sputnik’in galerisinde.
Dünya genelinde Uluslararası Kar Leoparı Günü kutlanıyor. 2013'te Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kar Leoparları için yapılan konferansta, 23 Ekim'in 'Kar Leoparı Günü' olarak ilan edilmesine karar verildi. Kar Leoparı Vakfı’nın verilerine göre, bu türden doğada 4 ila 8 bin arasında kaldı.
Diyarbakır Müzesi’nin sembol olarak kullandığı, Körtik Tepe’deki arkeolojik kazılarda bulunan fantastik yaratık figürü ‘Puta benziyor’ diyerek kırıldı. Olayın ardından müze, logoyu tabeladan sökerek içeri aldı.
ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesi, hayvanların rutin sağlık kontrolleri sırasında çekilen X-Ray görüntülerini paylaştı.
Geniş Rusya coğrafyasının güneyinde Krasnodar bölge sınırları içinde bulunan Adıgey Cumhuriyeti, Kuzey Kafkasya’nın coğrafi ve siyasi anlamda belki de en ilginç bölgelerinden biri. Efsanevi Kafkas Sıradağları’nın başladığı Adıgey, dünya doğa mirası listesinde yer alıyor.
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