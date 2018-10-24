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    Dolu fırtınası sonrası Roma'da hayat felç oldu

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    • Dolu Fırtınası sonrası Roma
    • Dolu fırtınası sonrası Roma
    • Dolu Firtınası sonrası Roma
    • Dolu fırtınası sonrası Roma
    • Dolu fırtınası sonrası Roma
    © AFP 2018 / Tiziana Fabi
    İtalya’da iki yıldır hava sıcaklığı sonbahar ve kış aylarında mevsim normallerinin altında seyrederken, beklenmedik bir anda oluşan dolu fırtınası başkent Roma'da hayatı felç etti.

    İtalya’nın başkenti Roma’da pazar gecesi ani sıcaklık düşüşü beraberinde gelen dolu fırtınası, şehirde hayatı felç ederken, birbirine yapışan dolu taneleri büyük buz kütlelerinin oluşmasına sebep oldu.

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    Etiketler:
    İtalya'yı etkisi altına alan dolu fırtınası, İtalya, Avrupa
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