Dolu fırtınası sonrası Roma'da hayat felç oldu

İtalya’nın başkenti Roma’da pazar gecesi ani sıcaklık düşüşü beraberinde gelen dolu fırtınası, şehirde hayatı felç ederken, birbirine yapışan dolu taneleri büyük buz kütlelerinin oluşmasına sebep oldu.
Kayseri merkeze 24 kilometre uzaklıktaki, Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve etrafında onu saran Karum'dan oluşan Kültepe Ören Yeri'nde, programlı ve sistemli kazı çalışması 1948 yılında başladı.
İsrail’in Tel Aviv kentinde düzenlenen Açık Vücut Geliştirme Yarışması’na ülkenin çeşitli bölgelerinden 80 sporcu, farklı kategorilerde birincilik için yarıştı. Hem kadın hem de erkek yarışmacıların katıldığı yarışma, izleyiciler ve basın mensupları tarafından yoğun ilgi gördü.
Dünya genelinde Uluslararası Kar Leoparı Günü kutlanıyor. 2013'te Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kar Leoparları için yapılan konferansta, 23 Ekim'in 'Kar Leoparı Günü' olarak ilan edilmesine karar verildi. Kar Leoparı Vakfı’nın verilerine göre, bu türden doğada 4 ila 8 bin arasında kaldı.
Diyarbakır Müzesi’nin sembol olarak kullandığı, Körtik Tepe’deki arkeolojik kazılarda bulunan fantastik yaratık figürü ‘Puta benziyor’ diyerek kırıldı. Olayın ardından müze, logoyu tabeladan sökerek içeri aldı.
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