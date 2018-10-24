Dolu fırtınası sonrası Roma'da hayat felç oldu

İsrail’in Tel Aviv kentinde düzenlenen Açık Vücut Geliştirme Yarışması’na ülkenin çeşitli bölgelerinden 80 sporcu, farklı kategorilerde birincilik için yarıştı. Hem kadın hem de erkek yarışmacıların katıldığı yarışma, izleyiciler ve basın mensupları tarafından yoğun ilgi gördü.