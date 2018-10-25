Sao Paulo’da yaz havası estiren plaj modası defilesinden görüntüler

Yeni mayo kreasyonlarının tanıtıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Sao Paulo’da yaz havası estiren plaj defilesinden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Brezilya’nın Sao Paulo kentinde düzenlenen geleneksel moda haftası kapsamında plaj modası defilesi gerçekleşti. Moda dünyası temsilcilerinin ilgiyle karşıladıkları etkinliğe hem Brezilya hem de başka ülkelerden çok sayıda moda tasarımcısı katıldı.
Yeni mayo kreasyonlarının tanıtıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Sao Paulo’da yaz havası estiren plaj defilesinden kareler, Sputnik’in galerisinde.
İzmir'in Konak ilçesinde, işhanı yapmak için yıkılan binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlandı. İnşaat çalışmalarını durduran İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgedeki kalıntıları inceledi.
Greenwich Gözlemevi tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen Insight Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasında kazananlar belli oldu. 2009’dan beri gerçekleştirilen yarışma, 10 bin sterlin (82 bin lira) ödülüyle dünyanın en heyecan verici uzay fotoğrafçılığı yarışmalarından biri.
Peru’nun La Libertad bölgesinin kuzeyinde yer alan, Kolomb öncesi döneme ait en büyük kent olan ve Chimu Krallığı’nın başkenti olarak bilinen Chan Chan antik kenti içerisindeki en erken tarihli büyük yapı olduğu düşünülen Chayhuac An’da yapılan kazılarda ilginç buluntulara rastlandı.
İtalya’nın başkenti Roma’da pazar gecesi ani sıcaklık düşüşü beraberinde gelen dolu fırtınası, şehirde hayatı felç ederken, birbirine yapışan dolu taneleri büyük buz kütlelerinin oluşmasına sebep oldu.
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