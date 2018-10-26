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    Süper model Natalya Vodyanova, kadınlar için Antalya'da

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    • Rus süper model Natalya Vodyanova
    • Rus süper model Natalya Vodyanova
    • Rus süper model Natalya Vodyanova
    • Aktivist model Anja Rubik
    • Rus süper model Natalya Vodyanova
    • Rus süper model Natalya Vodyanova
    • Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nca (UNFPA), kadınların güçlendirilmesine ve tabuların üstesinden gelinmesine yönelik düzenlenen 'Let's Talk!' sempozyumu
    • Azra Akın
    DHA
    Rus süper model Natalya Vodyanova ve UNFPA tarafından yönetilen sempozyum, dün Antalya'da Maxx Royal Resorts Kemer'de başladı. Bugün sona erecek '2018 Let's Talk!' etkinliğine, kadın sağlığı ve cinsiyet eşitliği konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi amacıyla kadın sağlığı tabularına meydan okuyan düşünce liderleri, aktivistler ve küresel politika düzenleyicileri katıldı.

    Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nca (UNFPA), kadınların güçlendirilmesine ve tabuların üstesinden gelinmesine yönelik düzenlenen 'Let's Talk!' sempozyumuna ev sahipliği yapıyor.

    Rus süper model Natalya Vodyanova ve UNFPA tarafından yönetilen sempozyum, sürdürülebilir çözümler üretmek için kadın sağlığını çevreleyen tabularla mücadele eden düşünce liderleri, fark yaratanlar ve politika düzenleyicilerini bir araya getirdi.

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    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA, Adwoa Aboah, Anja Rubik, Zehra Zümrüt, Zehra Zümrüt Selçuk, Mehmet Ersoy, Emine Erdoğan, Natalya Vodyanova, Azra Akın, Antalya
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