Süper model Natalya Vodyanova, kadınlar için Antalya'da

Greenwich Gözlemevi tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen Insight Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasında kazananlar belli oldu. 2009’dan beri gerçekleştirilen yarışma, 10 bin sterlin (82 bin lira) ödülüyle dünyanın en heyecan verici uzay fotoğrafçılığı yarışmalarından biri.