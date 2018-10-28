Mardin’de film sahnelerini aratmayan sisli manzaralar

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde düzenlenen geleneksel moda haftası kapsamında plaj modası defilesi gerçekleşti. Moda dünyası temsilcilerinin ilgiyle karşıladıkları etkinliğe hem Brezilya hem de başka ülkelerden çok sayıda moda tasarımcısı katıldı.