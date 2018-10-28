Mardin’de film sahnelerini aratmayan sisli manzaralar

Sisin tarihi Mardin şehrinde oluşturduğu görsel manzara, Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
Mardin’de, özellikle sonbahar aylarında etkili olan ve görüş açısını birkaç metreye indiren sisin oluşturduğu manzara, film sahnelerini aratmıyor.
Sisin tarihi Mardin şehrinde oluşturduğu görsel manzara, Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
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