F1'de şampiyon Hamilton

Sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 11 Kasım'da yapılacak.
Formula 1'de sezonun 19. ayağı Meksika Grand Prix'sini 4. sırada tamamlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bitime iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.
Sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 11 Kasım'da yapılacak.
'Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi' kapsamında bu yıl 700 bin çocuk trafik güvenliği eğitimi aldı. Hedef yıl sonuna kadar 1.5 milyon çocuğun bu eğitimi almasını sağlamak.
Mardin’de, özellikle sonbahar aylarında etkili olan ve görüş açısını birkaç metreye indiren sisin oluşturduğu manzara, film sahnelerini aratmıyor.
Belarus İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan askerler, başkent Minsk yakınlarındaki Volovsçina askeri eğitim kampında bordo bereli unvanına sahip olmak için çeşitli seçmelere tabi tutuldu.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nca (UNFPA), kadınların güçlendirilmesine ve tabuların üstesinden gelinmesine yönelik düzenlenen 'Let's Talk!' sempozyumuna ev sahipliği yapıyor.
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