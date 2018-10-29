THY'nin yeni kabin kıyafetleri ilk kez görüntülendi

THY'nin kabin memurları yeni kıyafetleriyle İstanbul Yeni Havalimanı açılışı öncesi boy gösterdi.
Adana'da bir kebapçı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel, etle Türk bayrağı hazırladı.
Formula 1'de sezonun 19. ayağı Meksika Grand Prix'sini 4. sırada tamamlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bitime iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.
'Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi' kapsamında bu yıl 700 bin çocuk trafik güvenliği eğitimi aldı. Hedef yıl sonuna kadar 1.5 milyon çocuğun bu eğitimi almasını sağlamak.
Mardin’de, özellikle sonbahar aylarında etkili olan ve görüş açısını birkaç metreye indiren sisin oluşturduğu manzara, film sahnelerini aratmıyor.
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