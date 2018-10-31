Dünyanın en uzun heykellerinden birinin açılışı yapıldı

İngiliz sömürgecilerin 1947'de ülkeden ayrılmasından sonra Hindistan'ın ilk içişleri bakanı olan ve "Hindistan'ın Demir Adamı" diye anılan Patel, bağımsızlık sonrası dönemde çeşitli eyaletlerin bütünleşmesinde önemli rol oynamıştı.
Hindistan'da bağımsızlık lideri Sardar Vallabbhai Patel'in dünyanın en uzun heykelleri arasına giren bronz heykelinin açılışı yapıldı.
İngiliz sömürgecilerin 1947'de ülkeden ayrılmasından sonra Hindistan'ın ilk içişleri bakanı olan ve "Hindistan'ın Demir Adamı" diye anılan Patel, bağımsızlık sonrası dönemde çeşitli eyaletlerin bütünleşmesinde önemli rol oynamıştı.
Önümüzdeki yüzyılda deniz suyu seviyelerinin 50 santimetreden fazla yükselmesi bekleniyor. Muson rüzgârları, buzulların erimesi, okyanuslardaki asitleşme ve çölleşme gibi iklim değişikliğinin kaçınılmaz bazı sonuçları, gezegenimizi dönüşü olmayan bir felakete sürüklüyor.Bu değişim dünyanın en büyüleyici bazı turistik bölgelerinin sonunu getirecek.
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Çağdaş Rusya Tarihi Müzesi'nde, Sovyetler Birliği’nin sembollerinden biri olan SSCB Komünist Partisi'nin gençlik yapılanması Komsomol’un kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle dikkat çeken bir sergi açıldı.
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