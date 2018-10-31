Apple Türkiye fiyatlarında indirim yaptı

Apple, yeni oyuncaklarını dünyaya tanıttığı gece Türkiye'de satışta olan mevcut iPhone, iPad, Macbook ve hatta Airpods'a kadar pek çok ürününün fiyatına indirim yapt.
Apple dün gece gerçekleşen yeni iPad ve Macbook tanıtımının ardından halihazırda Türkiye’de satılmakta olan modellerinin fiyatlarına indirim yaptı.
Apple, yeni oyuncaklarını dünyaya tanıttığı gece Türkiye'de satışta olan mevcut iPhone, iPad, Macbook ve hatta Airpods'a kadar pek çok ürününün fiyatına indirim yapt.
Hindistan'da bağımsızlık lideri Sardar Vallabbhai Patel'in dünyanın en uzun heykelleri arasına giren bronz heykelinin açılışı yapıldı.
Önümüzdeki yüzyılda deniz suyu seviyelerinin 50 santimetreden fazla yükselmesi bekleniyor. Muson rüzgârları, buzulların erimesi, okyanuslardaki asitleşme ve çölleşme gibi iklim değişikliğinin kaçınılmaz bazı sonuçları, gezegenimizi dönüşü olmayan bir felakete sürüklüyor.Bu değişim dünyanın en büyüleyici bazı turistik bölgelerinin sonunu getirecek.
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Çağdaş Rusya Tarihi Müzesi'nde, Sovyetler Birliği’nin sembollerinden biri olan SSCB Komünist Partisi'nin gençlik yapılanması Komsomol’un kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle dikkat çeken bir sergi açıldı.
İstanbul’un kuzeyine yapılan ve tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı’nın ilk etabı dün resmi törenle açıldı.
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