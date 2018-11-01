ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatlarında son durum

Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’ın açıkladığı vergi indirimleri dün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre otomobillerdeki ÖTV desteği fiyatlara yüzde 10, ticari araçlardaki KDV desteği ise fiyatlara yüzde 14-15 oranında indirim olarak yansıyacak.
Geçtiğimiz Ekim ayı, uzay teleskopları tarafından elde edilen gök cisimlerinin görüntüleri açısından zengin oldu.
İlk kez 2015 yılında düzenlenen Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri (Siena International Photography Awards /SIPA) jürisi, bu yılın kazananlarını açıkladı. Yüzlerce ülkeden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gönderdiği on binlerce fotoğraf, yarışmanın çeşitli kategorilerindeki ödülller için yarıştı.
Apple dün gece gerçekleşen yeni iPad ve Macbook tanıtımının ardından halihazırda Türkiye’de satılmakta olan modellerinin fiyatlarına indirim yaptı.
Hindistan'da bağımsızlık lideri Sardar Vallabbhai Patel'in dünyanın en uzun heykelleri arasına giren bronz heykelinin açılışı yapıldı.
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