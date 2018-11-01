Renkli görüntülere sahne olan Çin Moda Haftası’ndan kareler

Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’ın açıkladığı vergi indirimleri dün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre otomobillerdeki ÖTV desteği fiyatlara yüzde 10, ticari araçlardaki KDV desteği ise fiyatlara yüzde 14-15 oranında indirim olarak yansıyacak.