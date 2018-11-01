Renkli görüntülere sahne olan Çin Moda Haftası’ndan kareler

Çinli tasarımcıların renkli kreasyonlarını sergilediği Çin Moda Haftası’ndan kareler, Sputnik’in galerisinde.
Çin’in başkenti Pekin’de Çin Moda Haftası devam ediyor. Ün kazanmış tasarımcılarla moda sektöründe ilk adım atan genç yetenekli tasarımcıların yeni koleksiyonlarının tanıtıldığı etkinlik, dünyanın dört bir yanından uzmanlar ve modaseverleri buluşturdu.
Çinli tasarımcıların renkli kreasyonlarını sergilediği Çin Moda Haftası’ndan kareler, Sputnik’in galerisinde.
Asur, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır’ın Eğil İlçesi, tarihi ve mimarisiyle keşfedilmeyi bekliyor.
Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’ın açıkladığı vergi indirimleri dün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre otomobillerdeki ÖTV desteği fiyatlara yüzde 10, ticari araçlardaki KDV desteği ise fiyatlara yüzde 14-15 oranında indirim olarak yansıyacak.
Geçtiğimiz Ekim ayı, uzay teleskopları tarafından elde edilen gök cisimlerinin görüntüleri açısından zengin oldu.
İlk kez 2015 yılında düzenlenen Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri (Siena International Photography Awards /SIPA) jürisi, bu yılın kazananlarını açıkladı. Yüzlerce ülkeden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gönderdiği on binlerce fotoğraf, yarışmanın çeşitli kategorilerindeki ödülller için yarıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)