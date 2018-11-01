'İğrenç Yemekler Müzesi' açıldı: Boğa penisi, kuzu gözü çorbası

Müze kurucularının İğrenç Yemekler Müzesi'nde, insanların yemek algısını değiştirmeyi hedefledikleri belirtildi. Sıradışı müzede sergilenen mide bulandırıcı yemeklerden bazıları, Sputnik’in seçkisinde.
Dünyanın farklı bölgelerinde tüketilen ve iğrenç olarak nitelenen yemeklerin sergilendiği İğrenç Yemekler Müzesi, İsveç'in Malmö kentinde açıldı. Müzede sergilenen, bazılarının tadılabileceği 80 çeşit yemek arasında, kuzu gözü çorbası, boğa penisi, çürümüş köpek balığı eti, kurtlanmış peynir, kavrulmuş Peru domuzu gibi yiyecekler bulunuyor.
Müze kurucularının İğrenç Yemekler Müzesi'nde, insanların yemek algısını değiştirmeyi hedefledikleri belirtildi. Sıradışı müzede sergilenen mide bulandırıcı yemeklerden bazıları, Sputnik’in seçkisinde.
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