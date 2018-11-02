Antalya’da 4. Rus-Türk Toplumsal Forumu başladı

Rusya ile Türkiye arasında ikili işbirliği programlarının harekete geçirilmesine odaklanılacak Rus-Türk Toplumsal Forumu’nun (RTFO) dördüncüsü bugün Antalya’da açılışını yaptı.

Toplantıya Toplumsal Forum Türk Kanadı Eş Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Toplumsal Forum Rus Kanadı Eş Başkanı Eleonora Valentinovna Mitrofanova, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve forumun komite başkanları katıldı.

İki gün sürecek Rus-Türk Toplumsal Forumu’nda eğitim ve bilim, müzecilik, iş iklimi ve hukuksal konular, turizm, bölgelerarası işbirliği ve bölgesel yönetimler arasında ilişkilerin geliştirilmesi, bilgilendirme görevi, tarihsel miras, tarih alanında ortak araştırmalar, dinlerarası ilişkiler, spor gibi alanlara yönelik komitelerin toplantıları yapılacak.

Sputnik’in basın sponsorluğunu üstlendiği 4. Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun açılışından görüntüler, derlediğimiz seçkide.