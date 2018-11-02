Serada domates gibi balık yetiştiriliyor

Türkiye'de örtü altı sebze yetiştiriciliğinin 270 bin dekar alanla yüzde 40'ına sahip Antalya'da, yıllık 6 milyon tona yakın üretimle hem Türkiye'nin ihtiyacı karşılanıyor hem de 100'e yakın ülkeye yaş meyve sebze ihraç ediliyor. Örtü altında sebze üretimiyle Türkiye'nin merkezi Antalya, örtü altında başka üretimle daha öne çıkmaya başladı.