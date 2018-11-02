Serada domates gibi balık yetiştiriliyor

Örtü altında başta domates olmak üzere birçok sebzenin üretimiyle Türkiye'nin merkezi olan Antalya'daki seralarda, yılda 5 milyona yakın süs balığı üretiliyor.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlenen ve içerisinde Malta haçları, ayak izi ve sunum çukurunun yer aldığı 1500 yıllık olduğu tahmin edilen kilise bulundu.
Rusya ile Türkiye arasında ikili işbirliği programlarının harekete geçirilmesine odaklanılacak Rus-Türk Toplumsal Forumu’nun (RTFO) dördüncüsü bugün Antalya’da açılışını yaptı.
Dünyanın farklı bölgelerinde tüketilen ve iğrenç olarak nitelenen yemeklerin sergilendiği İğrenç Yemekler Müzesi, İsveç'in Malmö kentinde açıldı. Müzede sergilenen, bazılarının tadılabileceği 80 çeşit yemek arasında, kuzu gözü çorbası, boğa penisi, çürümüş köpek balığı eti, kurtlanmış peynir, kavrulmuş Peru domuzu gibi yiyecekler bulunuyor.
Çin’in başkenti Pekin’de Çin Moda Haftası devam ediyor. Ün kazanmış tasarımcılarla moda sektöründe ilk adım atan genç yetenekli tasarımcıların yeni koleksiyonlarının tanıtıldığı etkinlik, dünyanın dört bir yanından uzmanlar ve modaseverleri buluşturdu.
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