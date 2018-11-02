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    Serada domates gibi balık yetiştiriliyor

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    • Serada yetiştirilen süs balığı
    • Serada yetiştirilen süs balığı
    • Serada yetiştirilen süs balığı
    • Serada yetiştirilen süs balığı
    • Serada yetiştirilen süs balığı
    • Serada yetiştirilen süs balığı
    • Serada yetiştirilen süs balığı
    DHA
    Türkiye'de örtü altı sebze yetiştiriciliğinin 270 bin dekar alanla yüzde 40'ına sahip Antalya'da, yıllık 6 milyon tona yakın üretimle hem Türkiye'nin ihtiyacı karşılanıyor hem de 100'e yakın ülkeye yaş meyve sebze ihraç ediliyor. Örtü altında sebze üretimiyle Türkiye'nin merkezi Antalya, örtü altında başka üretimle daha öne çıkmaya başladı.

    Örtü altında başta domates olmak üzere birçok sebzenin üretimiyle Türkiye'nin merkezi olan Antalya'daki seralarda, yılda 5 milyona yakın süs balığı üretiliyor.

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    Etiketler:
    süs balığı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Mahir Kanyılmaz, Türkiye, Antalya
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