Midyat’ın Süryani köyünde terfi ayini

Mardin’in Midyat İlçesi’ne bağlı Bethkustan’da (Alagöz) Mor Eliyo Kilisesi Papazı Gabriel Aktaş düzenlenen ayin ile Süryanilerin ‘Horoyo’ dediği göreve getirildi.
Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye ilerleyen binlerce kişiden oluşan göçmen konvoyundaki ilk grup, Meksika'nın başkenti Meksiko'ya ulaştı.
Örtü altında başta domates olmak üzere birçok sebzenin üretimiyle Türkiye'nin merkezi olan Antalya'daki seralarda, yılda 5 milyona yakın süs balığı üretiliyor.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlenen ve içerisinde Malta haçları, ayak izi ve sunum çukurunun yer aldığı 1500 yıllık olduğu tahmin edilen kilise bulundu.
Rusya ile Türkiye arasında ikili işbirliği programlarının harekete geçirilmesine odaklanılacak Rus-Türk Toplumsal Forumu’nun (RTFO) dördüncüsü bugün Antalya’da açılışını yaptı.
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