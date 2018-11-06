Adana'da Mangal Park açıldı

Kebabı tescilli olan Adana'da vatandaşların rahatça mangal yakabilmesi için Seyhan Baraj Gölü kıyısında yapılan park hizmete girdi.
Adana'da, Seyhan Baraj Gölü kıyısında vatandaşların kebap keyfi yapabilecekleri ‘Mangal Park’ piknik alanının açılışı gerçekleşildi.
Kebabı tescilli olan Adana'da vatandaşların rahatça mangal yakabilmesi için Seyhan Baraj Gölü kıyısında yapılan park hizmete girdi.
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